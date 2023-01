Ulm (ots) - +++ Bei dieser Meldung stand in der Überschrift der falsche Tatzeitraum. Hagel, POK ++++ In der Zeit zwischen Montag, 18.30 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, beschädigten Unbekannte Reifen an insgesamt 14 Autos. Diese standen in der Friedrich-Ebert-Straße sowie der Oberhofenstraße. Die Polizei Göppingen ...

mehr