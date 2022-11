POL-EU: Halloween im Kreisgebiet

Euskirchen (ots) - Heute Früh gegen 3.18 Uhr entzog sich ein 31-jähriger Mann aus Mechernich einer polizeilichen Verkehrskontrolle in Euskirchen. Er missachtete das Anhaltezeichen, beschleunigte die Geschwindigkeit und fuhr auf den anhaltenden Polizeibeamten zu, sodass dieser dem Fahrzeug ausweichen musste. Der 31 Jährige konnte an seiner Wohnanschrift in Mechernich gestellt werden. Er war nicht im Besitz einer ...

