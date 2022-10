POL-EU: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Schleiden-Morsbach (ots) - Eine 24-jährige Motorradfahrerin aus Hürth kam am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr mit Ihrem Motorrad zu Fall. In einer Linkskurve auf der Bundesstraße 266 rutschte sie mit ihrem Hinterrad aus und landete in einer Böschung. Sie wurde leicht verletzt und kam mittels eines Rettungswagens in ein Krankenhaus. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen Pressestelle ...

