POL-EU: Motorradfahrerin rutschte in eine Böschung

Weilerswist (ots) - Unbekannte sprühten am Sonntag gegen 17.45 Uhr eine Hauswand mit Farbe an. Dabei handelte es sich um das Vereinsheims des ansässigen Bouleclub in Weilerswist auf der Hellwegstraße. Zeugen konnten 5 männliche Personen beobachten (vermutlich Jugendliche), wie sie mit Sprühdosen die Wand besprühten. Die Personen flüchteten in Richtung Adelheidstraße, davon 3 mit Fahrrädern und 2 fußläufig. Zwei Personen hatten schwarze Kleidung an, eine weitere ...

