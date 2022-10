Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Geschwindigkeitskontrollen in den Höhenlagen

Kreisgebiet Euskirchen (ots)

Polizeibeamtinnen und -beamten der KPB Euskirchen führten am vergangenen Wochenende wieder gezielte Geschwindigkeitskontrollen zur Bekämpfung der Hauptunfallursache Geschwindigkeit durch. Überwacht wurden dabei stark frequentierte Streckenabschnitte in den Höhenlagen des Kreisgebietes, die als Gefahren- und Unfallhäufungsstellen bekannt sind. Spitzenreiter war ein Kradfahrer aus Kreuzau, der bei zulässigen 70 km/h einen Streckenabschnitt der B 258 im Raum Nettersheim mit einer vorwerfbaren Geschwindigkeit von 112 km/h befuhr. Den Betroffenen erwartet nun neben einem Bußgeld in Höhe von 200,- Euro und zwei Punkten in Flensburg auch noch ein einmonatiges Fahrverbot. Anders als geplant verlief der Tag auch für einen 24jährigen Pkw-Fahrer aus Hellenthal, der an derselben Stelle mit 94 km/h gemessen wurde. Der Autofahrer konnte bei der Kontrolle keinen Führerschein vorlegen, da er diesen im vergangenen August nach einem Verkehrsunfall mit Trunkenheit und Flucht abgeben musste.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell