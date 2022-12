POL-LIP: Detmold. Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt.

Lippe (ots) - Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen (7. - 8.12.2022) versuchten Einbrecher in ein Fahrradgeschäft an der Lageschen Straße einzudringen. Die Täter hebelten an einer Tür. Diese hielt jedoch stand, so dass sie nicht ins Geschäft gelangen konnten. Der Sachschaden an der Tür beträgt einige hundert Euro. Sachdienliche Hinweise dazu richten Sie bitte telefonisch unter 05231 6090 an das ...

