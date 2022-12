Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Straftat nach dem Tierschutzgesetz - Fahndung nach Unbekanntem.

Lippe (ots)

Am Abend des 07.06.2022 gelangte ein unbekannter Mann auf ein umzäuntes Ziegengehege am Jahnplatz in Lage. Der Tatverdächtige setzte sich auf eine Ziege und versuchte sie durch Stockschläge zum Laufen zu bewegen. Eine zweite anwesende Person nahm diese Tat mit dem Handy auf. Durch eine Fahndung in der Öffentlichkeit sucht das Kriminalkommissariat 6 nun mit diesen Aufnahmen nach Hinweisen: https://polizei.nrw/fahndung/93408 Der Mann ist ca. 1,70 - 1,80 m groß, ca. 16 - 20 Jahre alt, schlank, hat dunkle Haare und trug zur Tatzeit einen dunklen Trainingsanzug mit weißen seitlichen Streifen. Wer Angaben zum Unbekannten machen kann oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter 05261 9330.

