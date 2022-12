Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Diebstahl aus Verkaufsraum einer Tankstelle.

Lippe (ots)

In der Bielefelder Straße in Pivitsheide war am Mittwochabend (07.12.2022) eine Tankstelle das Ziel von jungen Dieben. Gegen 18 Uhr betraten vier maskierte Unbekannte den Verkaufsraum, entwendeten eine Vielzahl von E-Zigaretten und ergriffen umgehend die Flucht. Der 51-jährige Inhaber der Tankstelle eilte den Unbekannten direkt nach. Es gelang ihm einen der Täter - einen 15-jährigen Jugendlichen aus Detmold - festzuhalten, bis die Polizei am Einsatzort eintraf. Der Wert der Beute kann noch nicht genau beziffert werden; einen Teil davon verloren die Täter auf ihrer Flucht in Richtung Oerlinghauser Straße und Weberstraße. Auch bei den drei Flüchtigen soll es sich nach Zeugenaussagen um Jugendliche handeln. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Das Kriminalkommissariat 6 bitte unter 05261 9330 um sachdienliche Hinweise zum Vorfall.

