Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Öffentlichkeitsfahndung nach Sachbeschädigung.

Lippe (ots)

Im Zeitraum 28.05. - 04.06.2022 beschädigten unbekannte jugendliche Tatverdächtige in Lage in der Unterführung an der Lemgoer Straße die dortige Beleuchtung und die dort angebrachte Überwachungskamera. Bei der Tatausführung konnten sie gefilmt werden. Die Polizei fahndet mit diesen Bildern nun nach richterlichem Beschluss in der Öffentlichkeit: https://polizei.nrw/fahndung/93423 Das Kriminalkommissariat 6 bittet unter der Rufnummer 05261 9330 um Zeugenhinweise: Wer kann Hinweise zu den gesuchten Jugendlichen geben?

