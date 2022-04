POL-LM: +++Polizeiliche Kriminalstatistik 2021+++

Polizeidirektion Limburg (ots) - Kennzeichendiebstahl in Limburg In der Zeit zwischen Samstag, 08.04.2022, 18.00 Uhr und 09.04.2022, 09.45 Uhr, wurden die beiden Kennzeichen: LM-LY 91 eines in der Straße Am Zehntenstein geparkten Pkw Seat entwendet. Täterhinweise unter Tel.-Nr.:06431/91400 an die Polizeistation ...

