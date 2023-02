POL-WES: Moers - Polizei sucht Zeugen nach Auto-Diebstahl

Xanten (ots) - Betrüger haben von einem Ehepaar Bargeld und drei Goldbarren erbeutet. Um an die Beute zu kommen, gaben sich die Täter als Polizisten der Wache Duisburg aus. Ein Mann rief die geschädigte Frau am Montag um 11.30 Uhr an und stellte sich als "Alex Meier" vor. Der vermeintliche Mitarbeiter der ...

mehr