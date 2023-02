Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Angebliche Polizisten erbeuten Geld und Goldbarren - Polizei gibt Tipps zum Schutz vor Betrügern

Xanten (ots)

Betrüger haben von einem Ehepaar Bargeld und drei Goldbarren erbeutet. Um an die Beute zu kommen, gaben sich die Täter als Polizisten der Wache Duisburg aus.

Ein Mann rief die geschädigte Frau am Montag um 11.30 Uhr an und stellte sich als "Alex Meier" vor. Der vermeintliche Mitarbeiter der Behörde schilderte der 78-Jährigen, dass ihr Sohn auf der Polizeiwache festgehalten werde. Dieser habe eine junge Frau überfahren. Er dürfe erst entlassen werden, wenn eine Kaution gezahlt wird.

Der Anrufer forderte die Seniorin auf, das Geld und die Goldbarren in ein Kuvert zu legen.

Ihr Mann solle mit einem Taxi zur Polizeiwache nach Duisburg kommen.

Das Taxi holte den Senior gegen 12.45 Uhr ab.

Seine Frau übergab das Kuvert an eine Abholerin, die sich als Kollegin des "Alex Meier" ausgab und aus Richtung Bislicher Insel zum Übergabeort am Beekscher Weg kam.

Die Polizei Xanten fahndet nun nach dem Täter-Duo.

Der Anrufer sprach akzentfreies Deutsch.

Seine Komplizin ist etwa 25 bis 30 Jahre alt, 170 cm groß und schlank. Auch sie sprach ohne Akzent Deutsch. Sie hat dunkle mittellange Haare und trug eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose.

Hinweise zu den Tätern und weiteren Besonderheiten nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02801 / 71420 entgegen.

Die Polizei warnt vor der Betrugsmasche durch falsche Polizeibeamte und andere Amtsträger. Betroffene sollten kein Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte übergeben. Sie sollten sich den Dienstausweis zeigen lassen und im Zweifel bei der Behörde anrufen, von der die Amtsperson kommt. Wichtig ist, dass sie die Nummer selbständig ins Display eingeben, da Betrüger technisch in der Lage sind, beliebige Nummern wie die Notrufnummer 110 anzeigen zu lassen. Niemals bittet die Polizei um eine Geldübergabe, am Telefon sollten Betroffene keine Details zu ihren Finanzen erzählen. Stattdessen sofort auflegen und die Polizei informieren.

