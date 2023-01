Polizei Gütersloh

POL-GT: Taten von Pkw-Aufbrüchen setzen sich fort - Tatverdächtige flüchten

Gütersloh (ots)

Versmold (MK) - Abermals kam es in den Nächten rund um das vergangene Wochenende (26.01. - 29.01.) zu mehrfachen Autoaufbrüchen im Stadtgebiet Versmold und auch im Ortsteil Oesterweg. Bei allen Taten werden mögliche, jeweilige Tatzusammenhänge in die Ermittlungen der Kriminalpolizei einbezogen.

Für den Innenstadtbereich Versmold gingen in den Tagen sechs Anzeigen ein. Die bislang bekannt gewordenen Tatorte lagen an der Kämpenstraße, Zum Hiddinghof (beide 26.01. - 27.01.), Bodelschwinghstraße (27.01.), Alte Landwehr (26.01. - 28.01.), Schulstraße (27.01. - 28.01.) sowie Westheider Weg. Bei letzterem Tatort wurden am Sonntagmorgen (29.01., 08.00 Uhr) aus einem Transporter Baustellewerkzeuge gestohlen. Eine Streifenwagenbesatzung stieß im Umfeld auf einen möglichen Tatverdächtigen, welcher umgehend mit einem Fahrrad über einen Fußweg in Richtung Sonnenschule flüchtete. Das Diebesgut konnte später im Nahbereich wieder aufgefunden werden.

Bei dem unbekannten Tatverdächtigen handelte es sich um einen ca. 40 Jahre alten Mann mit westeuropäischem Aussehen. Er war zwischen 1,70 - 1,85 Meter groß, mit kräftiger Statur, brauner Drei-Tage-Bart und kurzen braunen Haaren. Der Mann war mit einer schwarzen Jacke und schwarzer Hose bekleidet. Er trug zudem eine große schwarze Sporttasche bei sich. Das Fahrrad war ein dunkles Herrenrad.

Bei den anderen im Stadtgebiet gemeldeten Tatorten gingen die Beuteangaben von einem USB-Stick über Zigaretten, bis hin zu einem Mobiltelefon, Laptop und einem Tablet. Bei allen Fahrzeugen wurden die Seitescheiben eingeschlagen.

Weitere drei Taten wurden der Polizei Gütersloh im Ortsteil Oesterweg gemeldet. Auch hier wurden die Seitescheiben der Fahrzeuge eingeschlagen. Die Tatorte waren verteilt auf die Veilchenstraße, Nachtigallenstraße (beide 26.01. - 27.01.) und Niedernstraße. An der Niedernstraße löste der Pkw-Aufbruch in der Sonntagnacht (29.01., 04.40 Uhr) die Alarmanlage des Fahrzeugs aus. Zeugen beobachteten in der Folge drei vermutlich männliche Jugendliche, die in Richtung Sportplatz flüchteten. Alle waren dunkel gekleidet und zwischen 1,70 - 1,80 Meter groß. Einer des Trios trug weiße Turnschuhe.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat in den Nächten in den Bereichen der Tatorte verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem sind die beschriebenen Tatverdächtigen im Stadtgebiet und Ortsteil Oesterweg aufgefallen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell