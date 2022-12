POL-BN: Handtaschenraub in Bonner City - Polizei fahndet nach flüchtigem Täter

Meckenheim (ots) - Unbekannte brachen am Montag (05.12.2022) in die Wohnung eines Mehrparteienhauses an der Heerstraße in Meckenheim ein. Gegen 20:30 Uhr stellte eine Bewohnerin den Einbruch bei ihrer Rückkehr fest. Im Tatzeitraum zwischen 08:30 Uhr und dem Entdeckungszeitpunkt war es den Tätern gelungen, eine ...

