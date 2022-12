POL-BN: Bonn-Beuel: 27-jähriger Autofahrer fiel wegen eines defekten Rücklichtes auf

Bonn-Röttgen (ots) - Am Freitag, den 02.12.2022, brachen bislang Unbekannte in ein Reihenhaus in Bonn-Röttgen ein. Sie nutzten in der Zeit von 15:30 Uhr bis 20:25 Uhr die Abwesenheit der Hausbewohner zur Tatausführung aus: Unbemerkt gelangten sie in den Garten des Reihenhauses an der Straße Am Kottenforst. Dort hebelten sie eine Terrassentüre auf, betraten das ...

mehr