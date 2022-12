Polizei Bonn

POL-BN: Tageswohnungseinbruch in Bonn-Röttgen

Polizei bittet um Hinweise

Bonn-Röttgen (ots)

Am Freitag, den 02.12.2022, brachen bislang Unbekannte in ein Reihenhaus in Bonn-Röttgen ein. Sie nutzten in der Zeit von 15:30 Uhr bis 20:25 Uhr die Abwesenheit der Hausbewohner zur Tatausführung aus: Unbemerkt gelangten sie in den Garten des Reihenhauses an der Straße Am Kottenforst. Dort hebelten sie eine Terrassentüre auf, betraten das Haus und durchsuchten die Zimmer nach Wertgegenständen und Bargeld. Nach ersten Mitteilungen entwendeten sie Schmuck und verließen mit ihrer Beute unerkannt den Tatort.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 mit dem Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell