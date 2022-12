Polizei Bonn

POL-BN: Bonn Brüser Berg: Einbruch in Kindertagesstätte - Unbekannte entwendeten Adventsstrümpfe mit Schokoladenweihnachtsmännern - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

In dem Zeitraum zwischen 02.12.2022, gegen 15:00 Uhr, und dem 03.12.2022, gegen 11.30 Uhr, brachen Unbekannte in die Räumlichkeiten einer Kindertagesstätte auf der Hallestraße in Bonn Brüser Berg ein:

Die Täter sind nach der Spurenlage zunächst auf das umzäunte Spielplatzgelände der Einrichtung gelangt - von dort aus verschafften sie sich durch das gewaltsame Aufhebeln einer Türe Zugang in die Räume und Büros, die sie augenscheinlich gezielt nach möglichem Diebesgut durchsuchten. Nach den bisherigen Feststellungen entwendeten die Diebe unter anderem auch 20 "Adventsstrümpfe", die mit Schokoladenweihnachtsmännern, Mandarinen und anderen Leckereien befüllt waren. Die Einbrecher flohen schließlich mit ihrer Beute unerkannt.

Nach erfolgter Spurensicherung vor Ort hat das zuständige KK 13 die weitergehenden Ermittlungen zu dem Geschehen übernommen. Der für die Kindertagesstätte zuständige Bezirksbeamte der Bonner Polizei suchte vor Ort das Gespräch mit Erzieherinnen und betroffenen Kindern.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem geschilderten Einbruch und dem Diebstahl der Weihnachtssachen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kripo in Verbindung zu setzen.

