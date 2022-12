Polizei Bonn

POL-BN: Fahndungsrücknahme: Haustürschlüssel bei Raubdelikt entwendet - Fahndung nach gestohlenem Skoda - Fünf Tatverdächtige ermittelt, zwei in Haft - Meldung -3-

Bonn, Königswinter, Koblenz (ots)

Nach einem Raubdelikt am Bonner Friedensplatz am 23.07.2022, in dessen Folge auch ein Skoda Octavia von der Wohnanschrift des Opfers gestohlen worden war, hatten die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 der Bonner Polizei im Sommer die Ermittlungen gegen mehrere unbekannte Männer aufgenommen (siehe dazu auch unsere Meldung vom 26.07.2022, 15:56 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5282420).

Einer der Unbekannten war am 25.07.2022 mit dem gestohlenen Skoda bei einem Tankbetrug an der Bundesstraße in Zehnhausen bei Rennerod (Rheinland-Pfalz) von einer Überwachungskamera aufgenommen worden (siehe dazu auch unsere Meldung vom 18.08.2022, 12:09 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5300042. Die Veröffentlichung seiner Fotos erbrachte mehrere Hinweise aus der Bevölkerung, die schließlich zur Identifizierung von insgesamt vier tatverdächtigen Männern (18, 26, 27, 28) und einer Frau (25) führten. Die weitere Veröffentlichung der Fotos in den Medien wurde dadurch hinfällig.

Gegen die mutmaßlichen Haupttäter, zwei Brüder (26, 27) aus Koblenz, ergingen in der Folge Untersuchungshaftbefehle durch das Bonner Amtsgericht. Am 09.09.2022 wurde der zur Fahndung ausgeschriebene Skoda Octavia in Koblenz festgestellt. Der 27-jährige Beschuldigte flüchtete jedoch bei einer Verfolgungsfahrt nach einem Anhalteversuch der Polizei. Hierbei verursachte er mehrere Verkehrsunfälle mit Sachschäden. Das Fluchtauto konnte im Anschluss in Koblenz aufgefunden werden, dem Fahrer war die Flucht gelungen. Sein 26-jähriger Bruder hingegen wurde am 29.09.2022 bei einer Verkehrskontrolle in Koblenz als Radfahrer kontrolliert und nach erfolglosem Fluchtversuch festgenommen. Am Folgetag durchsuchten Ermittler der Polizei Koblenz die Wohnanschriften der vier Tatverdächtigen aus Koblenz (18, 25, 26, 27) und des 28-Jährigen in Kobern-Gondorf, ohne den mit Haftbefehl gesuchten 27-Jährigen anzutreffen.

Sein Aufenthaltsort konnte nach intensiven Fahndungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium Koblenz schließlich am Donnerstag (01.12.2022) ermittelt werden. Gegen 17:00 Uhr wurde er dort von Spezialeinheiten festgenommen.

Am Freitag (02.12.2022) wurde er beim Bonner Amtsgericht dem Haftrichter vorgeführt, der ihm den Untersuchungshaftbefehl verkündete. Die haupttatverdächtigen Brüder befinden sich damit beide in Haft. Gegen die beiden Mittäter (18, 28) und die 25-jährige Mittäterin wird weiter ermittelt.

