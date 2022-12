Polizei Bonn

POL-BN: Raubdelikt in der Bonner Südstadt - Intensivtäter unter Tatverdacht festgenommen - 18-Jähriger wurde per Haftbefehl gesucht

Bonn (ots)

In einer Justizvollzugsanstalt befindet sich seit Freitagmmittag (02.12.2022) ein 18-jähriger Intensivtäter aus Bonn. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor. Er soll gemeinsam mit einem identifizierten Mittäter in mindestens zwei Fällen in Wohnungen im Bonner Stadtgebiet eingebrochen sein. Festgenommen wurde der Heranwachsende allerdings in Zusammenhang mit einem Raubdelikt am Donnerstagabend (01.12.2022) in der Bonner Südstadt.

Dort war ein 28-Jähriger gegen 22:35 Uhr auf der Königsstraße zunächst von zwei Männern angesprochen und gebeten worden, Geld zu wechseln. Nachdem der 28-jährige dies abgelehnt hatte wurde er kurze Zeit später, der Mann war gerade im Begriff die Haustür eines Mehrfamilienhauses aufzuschließen, von einem der Männer von hinten umklammert. Während er versuchte sich aus diesem Griff zu lösen, nahm einer der Tatverdächtigen ihm einen seiner kabellosen Kopfhörer aus dem Ohr. Schließlich konnte sich der 28-Jährige, der unverletzt blieb, in den Hauseingang retten, die Tür schließen und den Polizeinotruf wählen. Die beiden Verdächtigen flüchteten daraufhin in Richtung der Bahnunterführung an der Kaiserstraße.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der 18-Jährige in Tatortnähe angetroffen werden. Auf ihn traf die von dem Opfer abgegebene Personenbeschreibung zu. Sein Mittäter ist weiter flüchtig. Der Intensivtäter wurde festgenommen und seine Oberbekleidung sowie seine getragenen Handschuhe zur Beweissicherung sichergestellt. Die zu dem Raubdelikt andauernden Ermittlungen führt das Kriminalkommissariat 14 der Bonner Polizei.

Ein Haftrichter verkündete dem 18-Jährigen am Freitag dann den bestehenden Untersuchungshaftbefehl.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell