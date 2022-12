Polizei Bonn

POL-BN: Tageswohnungseinbruch in Bornheim-Kardorf: Polizei bittet um Hinweise (Datum der Tatzeit wurde korrigiert )

Bonn (ots)

Am Mittwoch, den 30.11.2022, nutzten bislang Unbekannte am helllichten Tage eine rund zweistündige Abwesenheit der Bewohner zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Bornheim-Kardorf. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand schlugen die Unbekannten in der Zeit von 11:45 Uhr bis 13:30 Uhr ein Fenster der Terrassentüre des Einfamilienhauses an der Lindenstraße ein. Anschließend stiegen sie in das Haus ein und durchsuchten die Zimmer nach Bargeld und Wertgegenständen. Mit einer Uhr und Schmuck verließen sie unerkannt den Tatort.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten polizeilichen Ermittlungen und Spurensicherung vor Ort haben sich bislang keine Hinweise zu den Tatverdächtigen ergeben. Deshalb bitten die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 der Bonner Polizei um Hinweise.

Sie fragen:

Wer hat am Mittwoch, den 30.11.2022, in der Zeit von 11:30 Uhr bis 13:45 Uhr, in Bornheim-Kardorf, insbesondere im Bereich der Linden- , Schul- oder Krüpelstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei. Rufnummer: 0228/150 oder per E-Mail: KK13.Bonn@polizei.nrw.de

Due weist die Bonner Polizei darauf hin, dass Einbrecher zu jeder Tageszeit einsteigen.

Auf ihrer Webseite informiert die Polizeibehörde wöchentlich über die aktuelle Einbruchssituation. Das Einbruchsradar gibt Auskunft darüber, wo im Zuständigkeitsbereich des Polizeibezirks Bonn eingebrochen wurde.

https://bonn.polizei.nrw/artikel/aktuelle-einbruchssituation

Außerdem finden Sie auf der Webseite umfassende Informationen zum wirksamen Schutz vor Einbrechern. Das Kriminalkommissariat Kriminalprävention/Opferschutz berät Interessierte kostenlos zum Thema Einbruchschutz für Haus, Wohnung, Gewerbebetrieb, Dienstgebäude oder für die frühzeitige Planung bei einem Neubau oder einer Sanierung.

https://bonn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-wie-schuetze-ich-haus-und-wohnung

Interessierte werden gebeten, sich beim Kommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz zu melden. Telefon unter 0228 15-7676 oder per E-Mail an Einbruchschutz.Bonn@polizei.nrw.de.

Kostenlose Beratung am Polizei-Mobil

Die Spezialisten kommen auch in Ihre Region: Die nächsten Termine:

Freitag, 09.12.2022 von 11.00-14.00 Uhr, im Bauhaus Bonn-Endenich, Endenicher Straße 120-140, 53115 Bonn

Donnerstag, 15.12.2022 von 10.00-13.00 Uhr, Foyer im Rathaus Bad Honnef, Rathausplatz 1, 53604 Bad Honnef

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell