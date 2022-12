Polizei Bonn

POL-BN: Taschendiebstahl in der Bonner Innenstadt und in Bad Godesberg - Polizei informiert mit großflächigen Warnhinweisen in den Fußgängerzonen

Bonn (ots)

Das Portemonnaie aus der Jacke, das Handy aus dem Einkaufskorb oder die EC-Karte aus der Hosentasche: Taschendiebe sind vor allem im dichten Gedränge der Innenstädte unterwegs. Die lockere Stimmung auf den Weihnachtsmärkten ist für die Diebe daher eine ideale Gelegenheit.

Mit großflächigen Warnungen auf dem Weihnachtsmarkt in der Bonner Innenstadt sowie auf dem Nikolausmarkt in Bad Godesberg warnt die Bonner Polizei vor der Gefahr durch Taschendiebe. Die Hinweise in Form eines Verkehrsschildes sind auf den wichtigsten Verkehrsachsen aufgesprüht.

Machen Sie es den Taschendieben so schwer wie möglich und vermeiden Sie Tatgelegenheiten:

- Rechnen Sie vor allem in Menschenmengen damit, dass Diebe Sie ablenken wollen, um Sie zu bestehlen. Seien Sie misstrauisch, wenn Sie von Unbekannten angesprochen oder angerempelt werden. - Tragen Sie Wertsachen und Dokumente nicht in der Handtasche bei sich, sondern verteilen Sie sie in verschlossenen Innentaschen Ihrer Oberbekleidung. Empfehlenswert sind auch Brustbeutel, Gürtelinnentaschen oder Geldgürtel. - Tragen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche stets verschlossen unter den Arm geklemmt und mit dem Verschluss zum Körper. In Geschäften, Fußgängerzonen oder ähnlich belebten Bereichen sollten Sie auch Rucksäcke immer verschlossen unter dem Arm tragen.

In den nachfolgenden Videos sind die Tricks der Taschendiebe anschaulich dargestellt:

Diebstahl in Bus und Bahn, Drängel- oder Rempeltrick: https://polizei.nrw/node/18690 Diebstahl auf der Rolltreppe: https://polizei.nrw/node/18789 Diebstahl beim Einkauf: https://polizei.nrw/node/18787 Antänzer-Trick: https://polizei.nrw/node/18687

