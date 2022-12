Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Kriminalpolizei ermittelt nach Handtaschenraub

Bonn (ots)

Ein bislang unbekannter Mann entriss einer 76-jährigen Frau am Mittwochnachmittag (30.11.2021) in der Bonner Innenstadt die Handtasche.

Die Geschädigte ging zur Tatzeit gegen 16:25 Uhr von der Wenzelgasse kommend über die Friedrichstraße in Richtung Friedensplatz. Etwa 50 Meter vor dem Friedensplatz näherte sich ihr von hinten ein Mann, riss an ihrer Handtasche, schubste sie gegen ihren Rollator und entnahm ihre Geldbörse aus der Handtasche. Mit dieser und darin befindlichem Bargeld, EC-Karten und Papieren flüchtete der Unbekannte nach rechts in die Kasernenstraße. Er kann bislang nur als männlich und mit dunklem Kapuzenpullover rund Jeans bekleidet beschrieben werden.

Das Geschehen wurde am Mittwochabend bei einer Polizeiwache zur Anzeige gebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und bittet um Hinweise: Wem ist die beschriebene Person am Mittwoch in Tatortnähe aufgefallen oder wer kann Angaben zum Tatgeschehen machen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell