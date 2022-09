Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220912 - 1046 Frankfurt-Oberrad: Stark beschädigtes Auto samt Blutspuren führen zu großem Polizeieinsatz

Frankfurt (ots)

(lo) Am heutigen Montagmorgen (12.09.2022) gegen 07:20 Uhr meldete ein Mitteiler der Polizei, dass er in einer Tiefgarage in der "De - Neufville - Straße" das stark beschädigte Auto eines Nachbarn gesehen habe. Des Weiteren konnte er Blutspuren im Treppenhaus feststellen, welches in ihm die Sorge erhöhte, dass mit seinem 34-jährigen Nachbarn und dessen 33-jähriger Mitbewohnerin nicht alles in Ordnung sei. Verstärkt würde dieser Eindruck dadurch, weil er bereits am Tag zuvor einen Streit zwischen diesen beiden wahrgenommen habe. Nachdem dieser Sachverhalt der Polizei mitgeteilt wurde, ergaben die polizeilichen Überprüfungen, dass der 34-Jährige Mann im Besitz eines Waffenscheins ist. Der Gesamtumstand hatte zur Folge, dass die Polizei den Einsatzraum weiträumig absperrte und u.a. das Spezialeinsatzkommando hinzuzog. Nachdem mehrere Kontaktaufnahmen mit den Bewohnern fehlschlugen, näherte sich das Spezialeinsatzkommando der betroffenen Wohnung. Hierbei öffnete der 34-Jährige die Tür und konnte widerstandslos festgenommen werden. Die 33-Jährige wurde ebenfalls in polizeilichen Gewahrsam genommen. Beide Personen waren augenscheinlich unverletzt. Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung fand die Polizei eine Schusswaffe in der Wohnung, die der 34-Jährige legal besitzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es zu keiner Zeit zu einer Bedrohungssituation. Den unfallbeschädigten Pkw ordneten die Ermittler einer Verkehrsunfallflucht aus der vergangenen Nacht im Bereich Fechenheim zu. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide wieder entlassen. Der 34-Jährige Beschuldigte muss sich nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht sowie Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

