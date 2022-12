Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Nordstadt: 38-Jähriger warf mit Stein - Polizei sucht Halter eines roten Kleinwagens

Bonn (ots)

Am 01.12.2022 beobachtete eine Zeugin einen Mann, der an der Stadtbahnhaltestelle am Bonner Stadthaus Steine aus dem Gleisbett nahm und kurz darauf damit in Richtung der Fahrbahn des Berliner Platzes warf.

Zur Tatzeit gegen 13:00 Uhr wurde dabei der rote Kleinwagen eines bislang unbekannten Fahrzeughalters an der Motorhaube getroffen und beschädigt. Die Zeugin verständigte daraufhin die Polizei, die den Tatverdächtigen aufgrund der detaillierten Beschreibung der Zeugin an der Haltestelle Adelheidisstraße in einer Bahn der Linie 66 feststellen konnte. Der 38-Jährige räumte die Tat ein.

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Die Beamten fragen nun: Wessen Fahrzeug wurde am 01.12.2022 am Berliner Platz von einem Stein an der Motorhaube getroffen und beschädigt? Nach Zeugenangaben soll es sich bei dem Pkw um einen roten Kleinwagen gehandelt haben, der in Richtung Oxfordstraße fuhr. Hinweise unter 0228 15-0 oder VK1.Bonn@polizei.nrw.de an die Ermittler des Verkehrskommissariats 1.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell