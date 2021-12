Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: "Polenböller" zerstört Briefkasten

Hilgenroth (ots)

Am späten Abend des 22.12.2021 kam es im Ortskern in Hilgenroth zu einer Sprengstoffexplosion. Durch unbekannte Täter wurde ein Briefkasten, vermutlich mittels eines sogenannten "Polenböllers", komplett zerstört. Der Briefkasten detonierte und die darin befindliche Post wurde größtenteils beschädigt. Hier ist keineswegs von einem "dummen Jugendstreich" auszugehen. Der Sachschaden wird auf ca. 1.000 EUR geschätzt. Hinzu kommt, dass die gut gemeinten Weihnachtsgrüße teilweise nicht ankommen werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wird eingeleitet. Die Polizei in Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise. In diesem Zusammenhang wird nochmals auf die Gefährlichkeit dieser nicht zugelassenen Sprengkörper hingewiesen. Aufgrund der enormen Sprengkraft stellen diese auch eine enorme Gefährdung für die eigene Gesundheit und die von Unbeteiligten dar.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell