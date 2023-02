Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Stalking, Betrugsmaschen, Internetsicherheit - Polizei informiert zum Thema Kriminalprävention

Oberbergischer Kreis (ots)

Betrugsmaschen, Stalking, Kinder und Social Media sowie Sicherheit im digitalen Medienalltag sind Themen von Präventions-Veranstaltungen, die die Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis gemeinsam mit der Volkshochschule Oberberg im März anbietet.

Auftakt ist am Samstag, 4. März, mit dem Thema "Ausgetrickst und ausgenommen - wie Sie nicht zum Opfer werden". Von 10 bis 12 Uhr dreht sich alles um den Schutz vor Betrugsmaschen und Trickdieben (Kurs Nr. A2313866).

Weiter geht es am Samstag, 11. März, mit dem Kurs "Kinder und Jugendliche und das Netz - die Schattenseiten von Social Media" (Kurs Nr. A2313865). Der Kurs, der sich in erster Linie an Eltern und Erziehungsverantwortliche richtet, zeigt Handlungsempfehlungen auf, die helfen Kinder vor Cybermobbing, Sexting und Co. zu schützen. Auch Lehrer*innen und andere Menschen aus dem Sozialbereich sind eingeladen, an dem Kurs teilzunehmen. Für Kinder ist der Vortrag nicht geeignet!

"Stalking, die unterschätze Gewalt" heißt das Thema am Donnerstag, 16. März. Mit diesem Vortrag möchten Sabrina Maar (Kriminalpolizeilicher Opferschutz der Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis) und Nicole Schneider (Leitung des Frauenhauses OBK und Gewaltschutzberatung der Caritas) Betroffenen das Phänomen Stalking näherbringen und Ihnen aufzeigen, wo sie Unterstützung, Rat und Hilfe bekommen. Dieser Kurs (Kurs Nr. A2313015) beginnt um 18.30 Uhr.

"Klicks - Momente für Internetnutzerinnen und -nutzer" lautet das Thema am Samstag, 25. März. Denn das Internet hat in viele Bereiche des alltäglichen Lebens Einzug gehalten. Die Referenten der Polizei geben wertvolle Tipps, wie Sie sicherer im World Wide Web unterwegs sind, egal, ob beim Online-Banking und Online-Shopping oder bei der Nutzung von Smart-Geräten wie Fernsehern oder Waschmaschinen. Die Veranstaltung findet ebenfalls von 10 bis 12 Uhr statt (Kurs Nr. A2313864). Natürlich stehen die Kriminalbeamten bei den Veranstaltungen auch für Fragen zur Verfügung. Die Veranstaltungen finden im Gebäude der Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis in der Hubert-Sülzer-Straße 2 in 51643 Gummersbach statt. Anmeldungen sind über die VHS Oberberg online auf www.vhs-oberberg.de möglich. Weitere Informationen unter der Telefonnummer 02261 81900. Die Teilnahme ist kostenlos.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell