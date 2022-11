Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Hohenholte, Krummer Timpen /Versuchter Diebstahl aus einem Einfamilienhaus - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Am 26.11.2022, gegen 13.30 Uhr, kam es zu einem versuchten Diebstahl aus einem Einfamilienhaus in Havixbeck, Hohenholte. Zwei unbekannte Täter nutzten eine unverschlossene Tür und gelangten so in ein Einfamilienhaus auf der Straße Krummer Timpen in Havixbeck, Hohenholte. Im Treppenhaus begegneten sie der durch Geräusche auf sie aufmerksam gewordenen Hausbewohnerin und flüchteten in Richtung Wald.

Die Personen könnten wie folgt beschrieben werden:

-beide männlich -beide Anfang 20 -einer mit einer hellen Jacke bekleidet -schwarze Haare -gepflegtes Erscheinungsbild

Diebesgut erlangten die Täter vermutlich nicht.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell