POL-COE: Coesfeld, Bernhardstraße/ Auto aufgebrochen

Coesfeld (ots) - Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht vom 25.11. auf den 26.11.2022, etwa 260cm Kupferfallrohre von einem Carport auf der Schützenstraße in Nottuln. Einige Stücke verblieben beschädigt an der Tatörtlichkeit und wurden von der Polizei sichergestellt. Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: ...

