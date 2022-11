Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrader Straße, Mühlenstraße

Einbrüche

Coesfeld (ots)

Die Tür einer Werkstatt auf der Seppenrader Straße in Lüdinghausen hebelten unbekannte Täter am 28.11.2022, gegen 02.58 Uhr, auf und gelangten so in den Vorraum der Räumlichkeiten. Eine weitere Stahltür verhinderte ein Eindringen in den Verkaufsraum und die Lagerflächen. Ob durch die unbekannten Täter etwas entwendet wurde, konnte vor Ort noch nicht gesagt werden.

Auf der Mühlenstraße in Lüdinghausen warfen unbekannte Täter heute (28.11.2022) gegen 05.36 Uhr mit einem Gullideckel die Schaufensterscheibe eines Geschäfts ein. Hier wurde augenscheinlich nichts entwendet.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell