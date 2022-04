LPI-SLF: Geschwindigkeitskontrolle

Rabenäußig (ots) - Am Freitagabend verlor ein Honda-Fahrer auf der schneebedeckten K11 die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und rutschte eine Böschung hinab. Dabei überschlug sich der Pkw, wobei der Fahrer verletzt wurde. Am Pkw entstand Totalschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Polizeiinspektion Sonneberg Telefon: 03675 875 0 E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de ...

