LPI-SLF: Pkw rutscht in den Graben

Saalfeld (ots) - Am frühen Sonntag, 03.04.2022 gegen 03:00 Uhr stellten Beamte der Bereitschaftspolizei in der Oststraße fest, dass an einer Bushaltestelle eine Glasscheibe zerstört wurde. Hinweise zu dem/den Täter(n) gibt es aktuell nicht. Gegen 09:30 Uhr meldete sich eine junge Frau bei der Polizei in Saalfeld und teilte mit, dass an ihrem Pkw der linke Außenspiegel abgetreten wurde. Da der Pkw in der Nähe der beschädigten Bushaltestelle geparkt war, ist ein ...

