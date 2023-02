Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Nach Ladendiebstahl Polizisten angegriffen

Bergneustadt (ots)

Ein 43-jähriger Mann aus Gummersbach musste die Nacht zu Samstag (24./25. Februar) in einer Zelle der Polizei verbringen, nachdem er zwei Polizisten im Rahmen eines Einsatzes angegriffen hatte. Die Polizei war gegen 18 Uhr wegen eines Ladendiebstahls zu einem Lebensmittelmarkt an der Bahnstraße gerufen worden. Der tatverdächtige 43-Jährige verhielt sich gegenüber den Polizisten von Beginn an aggressiv und beleidigte diese fortwährend. Als er einem Platzverweis nicht nachkam und aus dem Markt geführt werden sollte, wehrte er sich heftig, in dem er auf die Beamten einschlug und sie zu beißen versuchte. Nach der Rücksprache mit dem richterlichen Bereitschaftsdienst verblieb der alkoholisierte 43-Jährige bis zum nächsten Morgen in einer Gewahrsamszelle der Polizei.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell