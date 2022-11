POL-NOM: Diebstahl zweier LED-Satelittenspiegel

Bad Gandersheim (ots) - 37589 Kalefeld OT Echte, Baustellenabstellplatz an der B248/A7. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (03./04 November 2022) kam es zu einem Diebstahl von ca. 550 Liter Dieselkraftstoff. Die bislang noch unbekannten Täter machten sich an drei Traktoren zu schaffen und pumpten den Kraftstoff aus dem Tank. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung von dem frei zugänglichen ...

