POL-NOM: Diebstahl von Dieselkraftstoff aus Traktoren

Bad Gandersheim (ots) - Bad Gandersheim, Am Plan, Donnerstag, 03.11.22, 15.35 Uhr BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Donnerstag, 03.11.22, gegen 15.35 Uhr beobachteten Zeugen einen 57-jährigen Bad Gandersheimer, wie dieser den Pkw VW Tiguan einer 56-jährigen Bad Gandersheimerin beschädigte. Nach Angaben der Zeugen habe der Mann gegen den Pkw der Geschädigten, die kurz zuvor in eine Parklücke am Plan einparkte, getreten. ...

mehr