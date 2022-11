Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall mit Lkw

Bad Gandersheim (ots)

Northeim, K403, Eboldshausen - Edesheim, Donnerstag, 03.11.22, 05.40 Uhr

NORTHEIM (schw) - Am Donnerstag, 03.11.22, 05.40 Uhr befuhren zwei Kfz-Führer aus dem Bereich Einbeck und Northeim mit ihren Sattelaufliegern (Rübenverladefahrzeuge) die K403 aus Eboldshausen kommend in Richtung Edesheim. Unmittelbar vor dem späteren Unfallort hielten beide Kraftfahrzeugführer ihre Lkw an, um linksseitig in einen Feldweg abzubiegen. Da der Abbiegevorgang aufgrund der Fahrzeuggröße nicht ohne weiteres möglich war, musste der vorausfahrende Lkw über die rechtsseitige Feldzuwegung ausholen, um in den linken Feldweg abzubiegen. Dieses Abbiegemanöver wurde offensichtlich von einem, den beiden Lkw folgendem Kraftfahrzeugführer eines Pkw aus Einbeck fehl gedeutet, der seinerseits zum Vorbeifahren an den beiden Lkw ansetzte. Beim Einfahren des Lkw in den Feldweg kam es schließlich zum Zusammenstoß des einbiegenden Lkw und des vorbeifahrenden Pkw Seat. In Folge des Zusammenstoßes wurde der Pkw auf den angrenzenden Acker geschleudert und kam dort mit Totalschaden in Höhe von ca. 7000,- EUR zum Stehen. Der Lkw wurde im Frontbereich beschädigt und wies eine Schadenshöhe von ca. 4000,- EUR auf. Personen wurden durch den Unfall nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell