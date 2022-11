Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Erneuter Einbruch in Gesundheitszentrum

Northeim (ots)

37154 Northeim, Stadtgebiet Northeim, Wieterallee, Mi., 02.11.2022, 22:00 Uhr bis Do., 03.11.2022, 04:30 Uhr

Northeim (sb) - Innerhalb von zwei Wochen kam es zu einem erneuten Einbruch in ein Gesundheitszentrum. Im genannten Tatzeitraum hebelte ein bislang unbekannter Täter ein Fenster auf und gelangte so in den Kassenbereich. Von dort entwendete er die Kassenschublade samt Inhalt. Hinweise zum Täter liegen bislang nicht vor. Über die Höhe des verursachten Sachschadens sowie des Diebesgutes können bislang keine Angaben gemacht werden, die Ermittlungen laufen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell