POL-NOM: Nachtrag zur Meldung Nr- 4890223 Zeugen zur Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Einbeck (ots)

Einbeck (TMü)

37574 Einbeck, Dreckmorgen und Kreisstr. zw. Einbeck und Rotenkirchen

31.10.22, gegen 18.00 Uhr

Im Zuge der Ermittlungen zu der Trunkeheitsfahrt des Einbeckers in Edemissen am 31.10.22, gegen 18.00 Uhr, wurde nun mitgeteilt, dass es zu mehreren Gefährdungen des Gegenverkehrs etc. durch den Fahrer dieses schwarzen Ford gekommen war, insbesondere im Bereich Dreckmorgen und Einfahrt Dreckmorgen zur K 510 Rtg. Dassensen/Rotenkirchen.

Zeugen, bzw. die gefährdeten Fahrzeugführer werden gebeten, sich bei der Polizei Einbeck zu melden: Tel.: 05561-949780

