Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Zeugenaufruf nach Schlägerei

Hildesheim (ots)

Sarstedt (al) Am frühen Samstagmorgen, den 07.05.22 hat sich zwischen Besuchern des Bistro Manhattan ein Streit entfacht. Dieser hat sich gegen 05:30 Uhr von der Holztorstr. über die die Bleekstr. in Richtung Ziegelbrennerstr. in eine körperliche Auseinandersetzung von insgesamt 9 Personen entwickelt, bei der u.a. ein Straßenschild als Schlaggegenstand benutzt worden ist. Drei Opfer sind der Polizei bekannt. Zeugen, die Angaben zu weiteren beteiligten Personen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell