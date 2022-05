Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

Harsum (TK) Ein 66-jähriger Harsumer parkte seinen PKW Renault in der Zeit vom 18.05.2022, 14.00 Uhr, bis 19.05.2022, 07.45 Uhr, in der Peiner Landstraße auf dem Parkplatz eines dortigen Einkaufsmarktes. Als er zu seinem PKW zurückkehrte stellte er fest, dass ein unbekannter Fahrzeugführer seinem PKW beim Ein- oder Ausparken im rechten Bereich der vorderen Stoßstange beschädigt hatte. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

