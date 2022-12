Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Kofferdieb am Hauptbahnhof festgenommen

Videoaufzeichnungen überführen Langfinger

Bild-Infos

Download

München (ots)

Mittwochabend (30. November) stahl ein 42-jähriger Bulgare den Koffer einer 68-Jährigen am nördlichen Ausgang des Münchner Hauptbahnhofes. Aufzeichnungen der örtlichen Videokameras führten die Bundespolizisten anschließend zu dem Kofferdieb. Gegen 20:45 Uhr entwendete der in Deutschland wohnsitzlose Mann den Rollkoffer, als die Frau aus der Ukraine eine Zigarette rauchte und ihr Gepäck wenige Meter hinter sich stehen ließ. Zunächst entfernte sich der 42-Jährige unerkannt vom Tatort. Die Frau brachte den Diebstahl unmittelbar bei der Bundespolizei zur Anzeige. Eine Auswertung der Videoaufzeichnungen vom Ausgangsbereich bestätigten den Diebstahlsverdacht und lieferte den Beamten Lichtbilder vom Dieb. Eine Stunde später kehrte der Bulgare zum Hauptbahnhof zurück, was durch einen Beamten ebenfalls über die Videokameras bemerkt werden konnte. Eine Streife konnte ihn am südlichen Bahnhofsausgang antreffen und festnehmen. Bei einer Durchsuchung konnte ein Handy aufgefunden werden, was nicht dem Bulgaren gehörte. Den zuvor entwendeten Koffer führte der Mann bei der Festnahme nicht bei sich. Jedoch führte er eine Streife zu dem Gepäckstück, das er in Bahnhofsnähe nach Wertsachen durchsucht und anschließend liegen lassen hat. Nach Aussagen der 68-Jährigen fehlten einige Dinge wie z.B. T-Shirts. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem Bulgaren ergab einen Wert von 2,51 Promille. Der Mann wird am heutigen Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell