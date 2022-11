Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Unbekannter belästigt Mädchen - Bundespolizei sucht Zeugen

Nittendorf (ots)

Am Dienstagabend (29. November) hat ein bisher unbekannter Täter eine 17-Jährige am Bahnhof Undorf (Nittendorf) unsittlich berührt. Die Bundespolizei Regensburg ermittelt und sucht Zeugen.

Gegen 21:10 Uhr informierte die 17-Jährige das Polizeipräsidium Oberpfalz, dass sie soeben von einem unbekannten Mann am Bahnhof Undorf (Nittendorf) sexuell belästigt worden sei.

Eine Streife der Polizeiinspektion Nittendorf und eine Streife des Bundespolizeireviers Regensburg eilten an den Einsatzort.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Unbekannte die Jugendliche beim Aussteigen aus dem Zug am Bahnhof Undorf (Nittendorf) unsittlich berührt. Anschließend verfolgte er das Mädchen. In einem Wartehäuschen berührte er das Mädchen abermals im Intimbereich.

Der mutmaßliche Täter wird wie folgt beschrieben:

-1,90 m groß

-circa 25 Jahre alt

-schlank

-kurze, braune Haare

-europäische Erscheinung

Bekleidung:

-schwarze Hose

-schwarzes Oberteil

-Brille

Das Bundespolizeirevier Regensburg hat Ermittlungen wegen sexueller Nötigung aufgenommen. Hierzu werden auch vorhandene Videoaufnahmen ausgewertet. Die Ermittler suchen Zeugen, die den Verdächtigen im Zug Agilis 84210 aus Regensburg in Richtung Neumarkt in der Oberpfalz oder am Bahnhof Undorf gesehen haben. Sachdienliche Hinweise werden an die Bundespolizei Waldmünchen über die Telefonnummer 09972 9408-0 oder per E-Mail an bpoli.waldmuenchen@polizei.bund.de erbeten.

