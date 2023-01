LPI-J: Unvermittelt ins Gesicht geschlagen

Jena (ots) - Durch Unbekannte wurde die Fassade eines Hauses in der Anna-Siemsen-Straße beworfen. Festgestellt wurde dies durch den zuständigen Kontaktbereichsbeamten, da dieser sein Büro in diesem Gebäude hat. Ob sich der Eierwurf gezielt gegen besagten Büro oder nur gegen das Haus an sich richtete, ist unbekannt. Zwar konnten die meisten Verunreinigungen beseitigt werden, Rückstände jedoch verblieben. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen bitte an: ...

