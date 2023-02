Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Rabiate Ladendiebe festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Samstagnachmittag (11.02.2023) in einem an der Wildunger Straße gelegenen Einkaufszentrum zwei Männer im Alter von 23 und 30 Jahren festgenommen, die im Verdacht stehen, zuvor in einem Drogeriemarkt Parfums und Alkoholika entwendet und sich gegen das Festhalten durch den Detektiv gewehrt zu haben. Ein 29-jähriger Detektiv beobachtete gegen 14.10 Uhr, wie die beiden Männer drei Parfumflaschen im Wert von zirka 290 Euro in einen mitgeführten Rucksack packten und anschließend das Geschäft verließen, ohne die Ware zu bezahlen. Als der Detektiv die beiden am Ausgang ansprach und den 23-Jährigen festhalten wollte, wehrte sich dieser so heftig, dass beide zu Boden gingen. Im weiteren Verlauf schlug der 30-Jährige den am Boden liegenden Detektiv ins Gesicht. Nur mit Hilfe eines weiteren Sicherheitsmitarbeiters und eines Passanten konnten die beiden renitenten Männer bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten festgehalten werden. Bei der anschließenden Festnahme wehrte sich der 30-Jährige massiv und konnte erst durch den Einsatz von mehreren Beamten überwältigt und festgenommen werden. Die beiden Mitarbeiter wurden bei der Auseinandersetzung jeweils leicht verletzt. Bei der Durchsuchung einer mitgeführten Einkaufstasche konnten drei Flaschen Alkoholika aufgefunden werden, die mutmaßlich zuvor aus einem weiteren Geschäft im Einkaufscenter gestohlen worden waren. Die beiden polnischen Tatverdächtigen wurden am Sonntag (12.02.2023) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell