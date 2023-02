Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Räuberischer Ladendieb - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Ein 54-jähriger Ladendetektiv wurde am Samstag (11.02.2023) beim Versuch, einen Ladendieb festzuhalten, leicht verletzt. Kurz nach 18.00 Uhr beobachtete der 54-Jährige in einem an der Aldinger Straße gelegenen Einkaufsmarkt einen Jugendlichen, als dieser zwei Getränkedosen in seine Kleidung steckte und den Kassenbereich ohne zu bezahlen verließ. Der 54-Jährige lief dem Jugendlichen hinterher, sprach ihn auf sein Verhalten an und hielt ihn dabei an seinem Rucksack fest. Der Jugendliche ging zunächst mit zurück zum Supermarkt, riss sich dann aber los und schlug dabei mit dem Ellenbogen in das Gesicht des 54-Jährigen. Unter Zurücklassen seines Rucksacks konnte der Jugendliche zunächst wegrennen, wurde aber nach kurzer Zeit vom Ladendetektiv eingeholt und festgehalten, wobei sich der Jugendliche erneut losriss und letztlich unerkannt flüchten konnte. Der Jugendliche soll zirka 16 Jahre alt und 160 bis 170 Zentimeter groß sein. Er trug eine schwarze Jacke mit weißen Ärmeln und eine schwarze Bauchtasche. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

