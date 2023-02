Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Handtasche geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Samstagnachmittag (11.02.2023) einer 45 Jahre alten Frau die Handtasche entrissen. Die 45-Jährige war gegen 15.30 Uhr zu Fuß in der Reiherstraße unterwegs, als der Unbekannte von hinten an sie herantrat, sie ansprach und unvermittelt versuchte, ihr die über der Schulter getragene Handtasche zu entreißen. Dabei stürzte die Frau zu Boden, ohne jedoch ihre Handtasche loszulassen. Der Mann zog sie am Boden liegend noch kurz mit, wobei sie leichte Schürfwunden erlitt. Letztlich gelang es dem Mann, ihr die Handtasche zu entreißen und in Richtung Seepark zu flüchten. Als er bemerkte, dass die Frau laut rufend ihm folgte, warf er die Handtasche weg und konnte unerkannt entkommen. Der Unbekannte soll 20 bis 30 Jahre alt, 175 bis 180 Zentimeter groß und schlank sein, zudem trug er einen kurz gehaltenen Vollbart sowie ein schwarzes Basecap mit Schild. Bekleidet war er mit einem schwarzen Pulli mit weißem Aufdruck im Brustbereich, einer schwarzen Jogginghose mit weißen Streifen und weißen Sportschuhen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905777 bei der Kriminalpolizei zu melden.

