POL-HX: Zeugen gesucht: Unfallflucht nach Vorfahrtsverstoß

Höxter (ots) - Mit einem Verkehrsschild kollidierte der schwarze Mercedes-Benz Geländewagen einer 36-jährigen Höxteranerin, nachdem sie einem ihr entgegen kommenden Pkw ausweichen musste. Der Unfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag, 12.01.2023, gegen 15:14 Uhr am Ortseingang der Höxteraner Ortschaft Fürstenau, in Höhe der Einmündung "Am langen Acker". Die Höxteranerin fuhr zu diesem Zeitpunkt von der B 239 ...

mehr