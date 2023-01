Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Nach Ausweichmanöver gegen Verkehrsschild gefahren

Höxter (ots)

Mit einem Verkehrsschild kollidierte der schwarze Mercedes-Benz Geländewagen einer 36-jährigen Höxteranerin, nachdem sie einem ihr entgegen kommenden Pkw ausweichen musste.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag, 12.01.2023, gegen 15:14 Uhr am Ortseingang der Höxteraner Ortschaft Fürstenau, in Höhe der Einmündung "Am langen Acker". Die Höxteranerin fuhr zu diesem Zeitpunkt von der B 239 Richtung Fürstenau. Auf Höhe des Ortseingangs kam ihr ein dunkler Pkw entgegen, welcher mittig auf beiden Fahrstreifen fuhr. Durch das Ausweichmanöver und die Kollision wurde der Pkw der 36-jährigen im rechten Bereich der Frontstoßstange beschädigt. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Euro-Bereich.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter nahm die Ermittlungen bezüglich Unfallflucht auf und fragt nun: Wer hat den Unfall gesehen oder kann Angaben zum Fahrer des dunklen Pkws machen? Hinweise nimmt die Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/9620 entgegen. /buc

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell