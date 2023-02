Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autofahrer flüchtet vor der Polizei - Zeugen gesucht -

Stuttgart-Mitte/West (ots)

Polizeibeamte bemerkten am frühen Samstagmorgen (11.02.2023) gegen 02.35 Uhr einen Pkw-Lenker auf der Heilbronner Straße, der auf Höhe der Tunzhofer Straße ohne Abblendlicht in Richtung Hauptbahnhof unterwegs war. Die Beamten fuhren dem Fahrzeug hinterher, um es anschließend einer Kontrolle zu unterziehen. Hierzu setzten sie sich vor das besagte Auto, ein grauer Pkw Smart einer Mietfirma, gaben deutliche Anhaltezeichen und wollten es anschließend in eine Seitenstraße lotsen. Als der Streifenwagen bereits abgebogen war, missachtete der Smart-Fahrer die Weisungen der Polizei, gab Gas und fuhr die Heilbronner Straße weiter in Richtung Arnulf-Klett-Platz. Die Beamten konnten sehr schnell wieder die Verfolgung aufnehmen, der Smart bog anschließend in die Kriegsbergstraße ab und fuhr weiter Richtung Hölderlinplatz. Hierbei überschritt der Pkw-Lenker die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h massiv. Während der Verkehrsrowdy weiterhin sämtliche Anhaltezeichen und Weisungen der verfolgenden Beamten ignorierte, ging seine Flucht weiter über die Schwabstraße und Senefelderstraße, bis er sich schließlich in der Hasenbergstraße festfuhr und seine wilde Fahrt hier endete. In der Folge stieg der Lenker aus und flüchtete zu Fuß weiter, konnte aber kurze Zeit später in der Senefelderstraße festgenommen werden. Bei der anschließenden Kontrolle des 49-jährigen Mannes wurde festgestellt, dass er vermutlich unter Einfluss von Alkohol und Betäubungsmittel stand. Aufgrund dessen musste er sich einer Blutentnahme unterziehen, zudem wurde sein Führerschein einbehalten. Zeugen und eventuelle Geschädigte, die Hinweise zur Fahrweise des besagten Smart-Fahrers geben können, insbesondere im Bereich der Heilbronner Straße in Richtung Innenstadt, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell