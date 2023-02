Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Gaststätte eingestiegen - Zeugen gesucht -

Stuttgart-Freiberg (ots)

Ein Unbekannter ist am frühen Samstagmorgen (11.02.2023) in eine Gaststätte in einem Einkaufszentrum an der Adalbert-Stifter-Straße eingebrochen und stahl dort anschließend Geld aus den Geldspielautomaten. Ein Zeuge beobachtete gegen 05.00 Uhr, wie ein Mann ein Fenster zur Gaststätte einschlug und anschließend in die Räumlichkeit einstieg. Als er kurze Zeit später wieder herauskam, flüchtete er mit einem Auto in unbekannte Richtung. Die vom Zeugen alarmierten Polizeibeamten stellten fest, dass der Einbrecher im Gastraum zwei Geldspielautomaten aufgebrochen und daraus die Geldkassetten gestohlen hatte. Eine Fahndung nach dem Flüchtenden mit mehreren Streifenfahrzeugen verlief leider erfolglos. Bei dem Einbrecher soll es sich um einen jungen Mann mit hellbraunen Haaren gehandelt haben, der mit einer blauen Jeans und einer grauen Fleecejacke bekleidet war. Zu seinem Fluchtfahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen weißen Pkw Mini Cooper gehandelt haben soll. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

