POL-LB: BAB 81/Leonberg: Engelbergtunnel gesperrt

Ludwigsburg (ots) - Am Sonntag meldete ein aufmerksamer Zeuge gegen 21:45 Uhr eine Unfallflucht in der Max-Eyth-Straße in Sindelfingen. Ein Mercedes sei beim Ausparken rückwärts gegen die Front eines Audi geprallt und danach weggefahren. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen konnte der 58-jährige Mercedes-Fahrer an ...

